В России появился ГОСТ на чак-чак

В России ввели ГОСТ на чак-чак: он определяет единые требования к составу, качеству и безопасности блюда. Документ регламентирует даже вид на разломе и характерный медовый оттенок, передает ТАСС. Отдельно описываются правила упаковки и маркировки.

Чак-чак — восточная сладость из обжаренных во фритюре кусочков пресного (бездрожжевого) теста, перемешанных с сиропом на основе сахара и мёда. Готовому блюду чаще всего придают форму горки, которую могут дополнительно украсить орехами, сухофруктами или ягодной пастилой. Подают с чаем.

Чак-чак — национальное блюдо татар, башкир, киргизов, казахов, каракалпаков, кумыков, узбеков, таджиков, закамских чувашей, а также русских Приволжья и Южного Урала. Наряду с эчпочмаком чак-чак — одна из визитных карточек Республики Татарстан.