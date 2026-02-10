В Горнозаводске трое подростков попали под снежный обвал с крыши здания

В Пермском крае трое подростков попали под снежный обвал, сошедший с крыши здания в Горнозаводске, сообщают "Новости Горнозаводска".

Вечером 9 февраля у здания по адресу Гипроцемента, 32 "а" с крыши неожиданно сошла лавина снега, полностью накрыв троих подростков в возрасте 12-15 лет. Четвертый друг, оказавшийся в стороне, немедленно бросился на помощь и позвал прохожих. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, руководители силовых структур, глава округа и собственник здания.

Следственным отделом по городу Горнозаводск СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В ходе расследования будет установлено, проводилась ли своевременная очистка крыши. Расследование взято на контроль руководителем краевого управления Следственного комитета.