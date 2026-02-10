Макрон признал, что энергетическая зависимость Европы сместилась с России на США

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что зависимость Европы в энергетическом секторе сместилась с России на США, которые теперь являются главным поставщиком СПГ для ЕС.

"Мы заменили нашу зависимость от России зависимостью от США, которые поставляют 60% нашего сжиженного природного газа", - заявил французский лидер в интервью Monde.

Ранее Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского газа в его различных формах. Запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) заработает с 1 января 2027 г., трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.

Кроме того, в Европе с 2027 г. вводится внесудебный штраф от €2,5 млн для физлиц - руководителей или старших сотрудников европейских энергокомпаний. Такое наказание могут применять к тем, кто принимает решение о закупках газа РФ.