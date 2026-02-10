Борт "Уральских авиалиний" вернулся в аэропорт Петербурга из-за индикатора шасси

"Уральские авиалинии" высказались о возврате в аэропорт Санкт-Петербурга самолёта, вылетевшего в Калининград. Речь идёт о рейсе U6-391.

Airbus A320 вернулся в аэропорт вылета ради обеспечения безопасности из-за индикации о неуборке шасси. Экипаж выполнил посадку в Пулково благополучно.

Пассажиры временно будут размещены в терминале аэропорта. Для выяснения причин и устранения неисправности с воздушным судном работает инженерно-технический состав авиакомпании, сообщает пресс-служба перевозчика.