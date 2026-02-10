Бастрыкин затребовал доклад о подготовке нападения на школу в Югре

В центральный аппарат СК России представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту приготовления к убийству в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено в отношении 14-летнего ученика школы Советского. Он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства). 9 февраля он пришел в школу с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые были спрятаны у него в рюкзаке. Ранее школьник угрожал убийством нескольким ученикам, к которым испытывал неприязнь. Рюкзак у школьника отобрал учитель и вызвал полицию.

Кроме того, следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится процессуальная проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования уголовного дела, а также установить причины и условия, способствовавшие его совершению.