10 Февраля 2026
Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На "УГМК Арене" пройдут благотворительные матчи "Автомобилиста"

В Екатеринбурге продолжается добрая традиция хоккейного клуба "Автомобилист" и Благотворительного фонда "Дети России" вместе помогать пациентам Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ города.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, в этом году вновь проходят благотворительные матчи, приуроченные к Международному дню борьбы с детским раком 15 февраля. Две игры пройдут на "УГМК Арене" 20 и 22 февраля. Так, 20 февраля "Автомобилист" встречается с ХК "Адмирал" (Владивосток), а 22 февраля – с "Шанхайскими Драконами" (Шанхай, Китай).

В 2026 году мероприятия проходят под общим слоганом "Связаны добрыми делами" и нацелены на приобретение оборудования для лаборатории молекулярной биологии иммунофенотипирования и патоморфологии детского онкоцентра общей стоимостью более 5,5 млн рублей. Героями матчей станут подопечные фонда, которые справились с онкологическими заболеваниями. За несколько дней до игры для них пройдет экскурсия по арене и встреча с любимой командой.

Еще одно мероприятие в преддверии матчей прошло в стенах детского онкоцентра. Игроки клуба Дмитрий Юдин и Егор Черников, а также руководство фонда и волонтеры провели для пациентов и их родителей мастер-класс по созданию теплых и ярких душевных сувениров и поделок из пряжи.

"Наш слоган – связаны добрыми делами – это главный посыл общей работы, которую проводим мы, клуб, его игроки и болельщики, друзья и партнеры. С любовью к спорту, с лучшими пожеланиями любимым спортсменам. С огромным желанием поделиться теплом и участием и помочь детям победить болезнь. Сердечно признательны нашим благотворителям, с нетерпением ждем этого яркого события!", - отметила директор фонда Юлия Нутенко.

Благотворительный матч ХК "Автомобилист"(2025)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

На форме игроков "Автомобилиста" будут специальные шевроны с изображением золотой ленты – символа Международного дня борьбы с детским раком. В фойе "УГМК Арены" установят благотворительные сферы для сбора пожертвований. Всем, кто опустит в них небольшую сумму, сотрудники фонда подарят золотую ленту – символ праздника.

Болельщики также смогут получить за пожертвование в адрес ОДКБ сувениры из специальной линейки, которую выпустили в рамках акции. На матче 20 февраля пройдет лотерея, в которой сможет принять участие любой болельщик, сделавший единовременное пожертвование от 500 рублей.

Многие гости прошлых матчей отмечали, что вносят пожертвования и поддерживают детей осознанно и с удовольствием. Зная об особом посыле игры, приходят на нее заранее, чтобы успеть найти место, где ведется сбор средств, и сделать свой вклад.

За семь лет проведения совместных благотворительных акций в поддержку детского онкоцентра Екатеринбурга хоккейный клуб "Автомобилист" и Благотворительный фонд "Дети России" собрали более 5 млн 722 тысяч рублей на обновление технологической базы клиники.

Начало игр 20 февраля в 19.00, 22 февраля в 17.00. Подробная информация об оборудовании для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга, на которое ведется сбор – на сайте благотворительного проекта "Ты ему нужен".

Теги: Автомобилист, матчи, благотворительность, УГМК Арена, фонд, Екатеринбург


