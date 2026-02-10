Telegram сбоит вторые сутки

Работа мессенджера Telegram уже вторые сутки идёт с перебоями.

Больше всего жалоб поступает от пользователей Магаданской, Новосибирской и Самарской областей. Информация о трудностях в работе мессенджера поступает также от пользователей из ЯНАО и Кировской области. Всего набралось более 9 тыс. жалоб, пишет РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин выразил мнение, что мессенджер Telegram могут заблокировать уже к осенним выборам в нижнюю палату парламента России.

"Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам (сентябрь 2026 г.). Мессенджер Max, который все так не любят, развивается, станет важной средой обитания для бизнеса", - сказал Делягин.

В своём telegram-канале политик уточнил, что сказанное им – его гипотеза, предположение. До этого сенатор Артём Шейкин сообщил, что Россия последовательно вводит меры против Telegram.