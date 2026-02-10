Во Владивостоке обесточена часть города из-за пожара на трансформаторной станции

Из-за пожара на трансформаторной станции во Владивостоке около 50 тыс. человек остались без электричества.

"Произошло возгорание трансформатора на улице Бородинской во Владивостоке. Без электроснабжения остались потребители части города Владивостока", - говорится в сообщении Приморской прокуратуры.

Обесточены более 300 домов на проспекте столетия Владивостока, улицах Русской, Давыдова и Кирова. Некоторые жители района сообщают об отключении горячей воды и отопления.