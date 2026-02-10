Бывший начальник отдела закупок в Пермском крае предстанет перед судом по делу о коммерческом подкупе

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела закупок одной из организаций, обвиняемого в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете.

По версии следствия, мужчина 1971 года рождения, занимая должность начальника отдела закупок, с июля 2024 года по март 2025 года получал коммерческий подкуп от менеджера по продажам компании-контрагента. Общая сумма незаконного вознаграждения составила свыше 1,3 миллиона рублей. Деньги предназначались за способствование в беспрепятственном подписании договоров поставки продукции у компании-контрагента на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Преступление было выявлено оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России "Нытвенский". По ходатайству следователя на денежные средства обвиняемого в сумме 500 тысяч рублей, а также на его банковские счета, наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное производство в отношении лица, передавшего коммерческий подкуп, также направлено в судебные органы.