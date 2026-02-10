В Нижнеангарске сел Ан-24 с неработающим двигателем

В Нижнеангарске незапланированно сел самолет Ан-24, совершавший санитарный рейс из Иркутска в Бодайбо.

"По предварительным данным, сегодня экипаж воздушного судна Ан-24 авиакомпании "Ангара" сообщил об отключении одного двигателя. В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Бодайбо воздушное судно благополучно приземлилось на запасной аэродром Нижнеангарск в 13:45 (время местное)", - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Надзорное ведомство начало проверку.

В ноябре 2025 года "Ангара" по решению Росавиации прекратила выполнение коммерческих рейсов.

В июле 2025 года у "Ангары" был аннулирован сертификат на обслуживание авиационной техники. Позже Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Этому предшествовала катастрофа Ан-24 в Тынде, в которой погибли все 48 человек, находившихся на борту. Приоритетной версией случившегося считается ошибка экипажа при настройке высотомера.