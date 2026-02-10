В России мигрантов могут обязать содержать свои семьи

В России может появиться новая обязанность для мигрантов. Разработаны поправки, узаконивающие содержание ими своих семей.

Идея законопроекта – в том, что иностранец должен будет обеспечивать членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума того субъекта РФ, где они живут. Прожиточный минимум будет умножаться на специальный региональный коэффициент. Минимум средств будет считаться на каждого члена семьи.

Поправки создали в Минфине. Их, с учетом доработки, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили "Ведомостям" два источника. Если изменения примут, они вступят в силу с 1 января 2027 г.