С "Почты России" все разбегаются - СМИ

10 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

С "Почты России" все разбегаются - СМИ

Из "Почты России" после новогодних праздников, якобы, ушло около 5% персонала, из-за того доставки задерживаются, а отделения закрываются, пишет Mash без ссылки на источник информации. Telegram-канал утверждает, что государственная компания с начала года потеряла уже около 5 тыс. сотрудников, среди которых почтальоны, операторы и руководители отделений. Людей не устраивают зарплаты и рост нагрузки и обязанностей.   

В "Почте России" заявили, что "текучка" персонала сейчас ниже среднемесячной. Между тем, Mash заявляет, что компания может потерять до 60 тыс. сотрудников.

В январе ситуацию с финансовым положением "Почты России" довольно вяло обсуждали в парламенте. В конце января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала: "Сколько можно жевать эту тему? Ну так нельзя, ну невозможно. <…> скоро все там [в "Почте России"] разбегутся. Зарплаты маленькие, условия [плохие], ну и так далее. Особенно [вызывают беспокойство] сельские отделения почты, отделения в малых городах, малых районах. Нельзя эту ситуацию дальше отпускать". Она поручила вице-председателю Совета Федерации Владимиру Якушеву заняться этой темой.

Тему плачевного финансового состояния "Почты России" поднимали и в середине января на открытии весенней сессии Госдумы. Депутат от КПРФ Николай Харитонов сообщил, что ему и многим другим парламентариям поступило обращение от председателя профсоюза "Почты России" Анатолия Назейкина с просьбой на законодательном уровне разобраться с проблемами монополии, в том числе финансовыми. "Ситуация непростая. Руководитель [профсоюза] просит помочь законодательно", - сказал Харитонов.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия") сообщил, что разговаривал по этому поводу с вице-премьером российского правительства Дмитрием Григоренко. Тот, в свою очередь, сообщил, что 3 января президент дал поручение кабинету министров до 1 февраля принять меры по обеспечению устойчивой работы "Почты России".

В итоге депутаты пришли к решению, что после 1 февраля о состоянии дел в "Почте России" им доложит председатель комитета ГД по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия"). Последний еще в июле 2025 года упомянул, что в осеннюю сессию Госдумы IT-комитет планирует работать над мерами по оздоровлению "Почты России". Осенняя сессия закончилась в декабре 2025 года.

Теги: почта россии, зарплата, госдума


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети