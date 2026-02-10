С "Почты России" все разбегаются - СМИ

Из "Почты России" после новогодних праздников, якобы, ушло около 5% персонала, из-за того доставки задерживаются, а отделения закрываются, пишет Mash без ссылки на источник информации. Telegram-канал утверждает, что государственная компания с начала года потеряла уже около 5 тыс. сотрудников, среди которых почтальоны, операторы и руководители отделений. Людей не устраивают зарплаты и рост нагрузки и обязанностей.

В "Почте России" заявили, что "текучка" персонала сейчас ниже среднемесячной. Между тем, Mash заявляет, что компания может потерять до 60 тыс. сотрудников.

В январе ситуацию с финансовым положением "Почты России" довольно вяло обсуждали в парламенте. В конце января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала: "Сколько можно жевать эту тему? Ну так нельзя, ну невозможно. <…> скоро все там [в "Почте России"] разбегутся. Зарплаты маленькие, условия [плохие], ну и так далее. Особенно [вызывают беспокойство] сельские отделения почты, отделения в малых городах, малых районах. Нельзя эту ситуацию дальше отпускать". Она поручила вице-председателю Совета Федерации Владимиру Якушеву заняться этой темой.

Тему плачевного финансового состояния "Почты России" поднимали и в середине января на открытии весенней сессии Госдумы. Депутат от КПРФ Николай Харитонов сообщил, что ему и многим другим парламентариям поступило обращение от председателя профсоюза "Почты России" Анатолия Назейкина с просьбой на законодательном уровне разобраться с проблемами монополии, в том числе финансовыми. "Ситуация непростая. Руководитель [профсоюза] просит помочь законодательно", - сказал Харитонов.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия") сообщил, что разговаривал по этому поводу с вице-премьером российского правительства Дмитрием Григоренко. Тот, в свою очередь, сообщил, что 3 января президент дал поручение кабинету министров до 1 февраля принять меры по обеспечению устойчивой работы "Почты России".

В итоге депутаты пришли к решению, что после 1 февраля о состоянии дел в "Почте России" им доложит председатель комитета ГД по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия"). Последний еще в июле 2025 года упомянул, что в осеннюю сессию Госдумы IT-комитет планирует работать над мерами по оздоровлению "Почты России". Осенняя сессия закончилась в декабре 2025 года.