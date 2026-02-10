ФАС против уравнивания условий продажи продуктов на маркетплейсах и в супермаркетах

Федеральная антимонопольная служба не разделяет желание ритейлеров и производителей продуктов приравнять маркетплейсы к сетевой рознице в части продажи продуктов питания.

Ранее с такой инициативой в правительство обратились отраслевые союзы производителей продовольствия и крупные торговые сети. Их возмущает, что к маркетплейсам не предъявляется таких требований, как к розничным магазинам, в результате маркетплейсы могут демпинговать и переманивать покупателей, хотя контроль за качеством продуктов на таких площадках, по мнению классических продавцов, ниже.

В ФАС сообщили, что проблема сейчас обсуждается на уровне правительства, но антимонопольщики считают, что маркетплейс и обычный супермаркет имеют слишком разные модели продаж, и уравнивать для них условия было бы неправильно.

"Проблемы, возникающие при сотрудничестве маркетплейсов с контрагентами, существенно отличаются от сложностей во взаимодействии торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров", - цитируют "Известия" представителя ФАС.