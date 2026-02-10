10 Февраля 2026
Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Свердловского врача обязали 12 лет содержать ребенка скончавшейся пациентки

В Нижнем Тагиле местного врача обязали обеспечивать ребенка пациентки, скончавшейся по вине специалиста. Подробнее об этой истории сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Светлана Б. скончалась в декабре 2022 года от осложнений после операции, которую проводил врач-хирург Демидовской городской больницы. В октябре 2025 года мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Суд установил прямую связь между дефектами оказания медицинской помощи и летальным исходом пациентки.

Ранее с медучреждения уже была взыскана компенсация морального вреда 5 млн рублей в пользу семьи погибшей.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила, изучив материалы дела, частично удовлетворил иск прокуратуры. Начиная с 1 января текущего года и вплоть до наступления совершеннолетия ребенка в 2038 году, врач будет обязан ежемесячно перечислять ему компенсацию, рассчитанную исходя из среднемесячного заработка для профессии погибшей в регионе за 2021 год (26 тыс. 182 рубля), а именно - 9 тыс. 90 рублей 48 копеек. Сумма будет индексироваться ежегодно. Более того, если ребенок решит продолжить обучение и после школы в очном формате, компенсация будет выплачиваться до наступления 23 лет.

Также с врача взыскана компенсация за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025-го в размере 273 тс. 106 рублей 44 копеек.

В удовлетворении части о взыскании компенсации с больницы было отказано из-за отсутствия оснований для ее солидарной ответственности.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде в течение месяца.

Нижний Тагил, врач, пациентка, ребенок, компенсация


