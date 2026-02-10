Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за угроз США

Мексика приостановила поставки нефти на Кубу на фоне угроз торговых пошлин со стороны США, но продолжит отправлять гуманитарную помощь острову, заявила президент Клаудия Шейнбаум.

По ее словам, Мехико ведет дипломатическую работу, чтобы найти способ поддержать Гавану, не подпадая под американские ограничения.

Шейнбаум также призвала Соединенные Штаты отменить рестрикции, назвав их несправедливыми. "У них нет топлива для больниц, для школ, поэтому страдает народ", - цитирует ее ТАСС.

Тем временем, Куба на фоне энергетического кризиса предупредила авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение 24 часов.

Ранее правительство Кубы предупредило авиакомпании о дефиците авиационного керосина на острове – в ближайший месяц лайнеры не смогут заправляться в Гаване. Это произошло на фоне угроз Дональда Трампа ввести санкции в отношении любой страны, которая будет поставлять нефтепродукты на Кубу.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что порядка 4 тысяч организованных туристов из Росси находится на Кубе, ситуация с их возвращением обратно стабильная.