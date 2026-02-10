Кадыров назвал вбросом слухи о ДТП с участием его сына

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вбросом информацию о ДТП с участием его сына Адама.

По его словам, в стране произошло тысячи аварий, "но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит".

"А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях", - сказал Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале в рамках встречи с прокурором республики Арсаном Адаевым. Глава ЧР добавил, что с помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека.

Напомним, в январе друг Адама Кадырова, боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев опубликовал сообщение на фоне слухов о том, что они могли попасть в ДТП. Утверждалось, что Чимаев мог погибнуть, а Адам Кадыров пострадал.

Ранее СМИ сообщили о якобы серьезном ДТП недалеко от Дома торжеств в Грозном. При этом президент бойцовского клуба "Ахмат" Мурад Бичуев опроверг гибель Хамзата Чимаева. Он заявил, что с бойцом все в порядке, и тот находится в ОАЭ. Сам Рамзан Кадыров опубликовал отчет о совещании под руководством своего сына.