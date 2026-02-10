Госдума сегодня запретит распространение неправды в интернете

Госдума 10 февраля рассмотрит в первом чтении пакет поправок, подготовленных Минцифры в рамках борьбы с кибермошенниками. Комитет ГД по информполитике уже одобрил поправки накануне и рекомендует их к принятию. Спикер палаты Вячеслав Володин ("Единая Россия") заявил, что очередное ужесточение надзора и контроля за гражданами нужно потому, что "технологии постоянно развиваются, а значит, необходимо выходить на новые решения".

Вот что собираются одобрить депутаты Госдумы:

- Ограничение для россиян на владение платежными картами: не более пяти в одном банке и не более 20 в целом;

- Привязка уникальных IMEI-номеров смартфонов к конкретному человеку, создание единой базы таких номеров (и людей);

- Запрет на распространение информации, вводящей в заблуждение пользователей интернета;

- Восстановление доступа к аккаунту на Госуслугах только доверенными способами;

- Маркировка международных звонков;

- Введение детских сим-карт;

- Возложение на банки обязанности применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов от вредоносного воздействия.

"Всё это позволит защитить граждан от действий мошенников, а также уберечь людей от противоправных действий", - считает спикер Госдумы.