Сильное землетрясение произошло в районе Анапы и Новороссийска

В Краснодарском крае минувшей ночью произошло землетрясение. Сейсмическую активность почувствовали жители Анапы и Новороссийска, сообщает оперативный штаб Кубани.

По словам мэра Новороссийска Андрея Кравченко, подземные толчки зафиксированы на отдалении около 30 км от города и на расстоянии около 20 км от Анапы под землей - на глубине более 20 км. Повреждений нет. Магнитуда составила 4,8.

Отметим, что в Новороссийске ночью была объявлена ракетная опасность. Несколько раз выла сирена воздушной тревоги.