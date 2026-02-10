Судьи оказались крупными инвесторами в недвижимость

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы в отношении двух судей Нижегородского областного суда — председателей коллегий по административным и гражданским делам Виктора Фомина и Вячеслава Сапеги.

У них и членов их семей нашли активы, не соответствующие задекларированным доходам. Расходы Фомина и его супруги в 2015–2020 годах превысили официальные доходы - более 20 млн руб. За это время семья приобрела квартиру в Нижнем Новгороде площадью 232 кв. м и автомобиль BMW X6. При этом мать судьи, 74-летняя пенсионерка из Саратова, владела 34 объектами недвижимости в Москве, Подмосковье и Саратове.

Следствие также указывает на манипуляции: Фомин продал матери квартиру в подмосковном Видном за 14 млн руб., после чего она продала ее по рыночной цене — за 9,5 млн.

Также в подозрительных операциях оказался замешан и Сапега. В собственности судьи и его супруги оказались жилой дом, два дачных домика, Toyota Camry и Hyundai Solaris. При этом супруги жили в квартире тещи и зятя судьи, а полученное от судебной системы жилье использовать не стали, зато бесплатно приватизировали.

Родители жены судьи Сапеги, которым за 70 лет, как показала проверка, так же как и мать судьи Фомина, оказались обладателями многочисленных объектов недвижимости, сообщает "Коммерсант".

Ранее в Сочи экс-судье вменили махинации с землёй, ущерб от которых - 5 миллионов.