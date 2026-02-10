Кремль: Москва не получила ответ на предложение Путина профинансировать работу "Совета мира" на $1 млрд

Россия до сих пор не получила ответ на предложение президента Владимира Путина профинансировать работу созданного США "Совета мира" на $1 млрд из замороженных американскими властями российских активов.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Сама тема Совета мира по-прежнему, в соответствии с поручением президента России, прорабатывается министерством иностранных дел вместе с нашими союзниками и партнерами", — заявил он.

Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что Россия может передать $1 млрд из своих заблокированных активов в "Совет", выдав поручение, которое будет исполнено американской стороной.