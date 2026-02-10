Регионы в разы повышают налог для малого бизнеса

В четырех регионах России с января 2026 года произошел резкий рост стоимости патентов для индивидуальных предпринимателей.

По данным ФНС патентной системой налогообложения пользуется каждый второй российский ИП. Местные власти увеличили базовую расчетную величину — потенциально возможный годовой доход (ПВГД), от которого зависит налог по патентной системе.

В Самарской, Челябинской, Ростовской и Оренбургской областях размер ПВГД вырос кратно по большинству видов бизнеса. Например, для салонов красоты и парикмахерских в Самаре и Ростове-на-Дону он увеличился в 6 и 3 раза соответственно. Для сдачи недвижимости в аренду, грузоперевозок, ремонта обуви и других услуг рост составил от 5 до 12 раз.

Повышение налога связано с рекордным дефицитом бюджетов этих регионов, который в 2025 году превысил 1,5 трлн руб. В ответ предприниматели начали массово направлять официальные протесты, называя повышение экономически необоснованным и предупреждая о риске волны банкротств, сообщают "Ведомости".

Власти фиксируют рекордно низкое число банкротств компаний. Но, скорее всего, это не потому, что все очень хорошо, а потому, что как раз плохо — просто предприниматели массово закрывают фирмы, не дожидаясь суда. Рост долгов, ужесточение контроля и новая налоговая реформа выталкивают предпринимателей с рынка.