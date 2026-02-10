Ректор МГТУ заявил, что Россия "проспала" революцию в космосе

Россия "проспала" технологическую революцию в космосе и теперь оказалась в роли догоняющего.

С таким заявлением в интервью РБК выступил ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин. По его словам, РФ серьезно отстает в создании современных ракет-носителей и развертывании масштабных спутниковых группировок. В 2025 году "Роскосмос" выполнил лишь 17 пусков против 181 у США и 91 у Китая — это худший результат с 1961 года.

Гордин напомнил, что хотя СССР лидировал в разработке многоразовых систем, таких как "Буран", а также возвращаемых ступеней, эти проекты были заброшены. "В какой-то момент сильно увлеклись имущественными отношениями и упустили время для развития", — указа ректор.

Конкуренты не только создали аналогичные технологии, но и успешно вывели их на коммерческий рынок, куда России теперь предстоит сложно возвращаться.

Ранее "Роскосмос" заявил о планах создать лунную электростанцию к 2036 году.