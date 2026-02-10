В Коммунарке распродают построенные в пандемию медкорпуса

На инвестиционном портале Москвы размещены 20 лотов по продаже быстровозводимых медицинских корпусов, которые использовались для лечения пациентов с COVID-19.

Стоимость объектов составляет от 79 до 201 млн руб. Площадь большинства зданий — 1200 кв. м. Торги пройдут в формате открытого электронного аукциона. Примечательно, что задаток для участия более чем в 10 раз ниже начальной цены, а шаг аукциона — почти в 20 раз. В то же время, в описании лотов отсутствует информация о подключении к коммуникациям: электричеству, газу, канализации и водоснабжению.

Эти корпуса были оперативно построены в марте-апреле 2020 года после объявления ВОЗ пандемии коронавируса. Как тогда заявлял мэр Сергей Собянин, они стали мобильным дополнением к стационару в Коммунарке. Для сравнения, на возведение комплекса ушло в три раза больше времени, чем на строительство аналогичного госпиталя на 1000 мест в Ухане, который китайские строители сдали за 10 дней, сообщает Forbes.

