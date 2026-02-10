Минфин обязали заплатить "дочке" РЖД за льготные билеты для детей

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение о взыскании с Министерства финансов России почти 2,4 млрд руб. в пользу Федеральной пассажирской компании.

Основанием для иска стали некомпенсированные убытки от реализации в 2023 году 50%-ных скидок на билеты для школьников старше 10 лет. Несмотря на возражения Минфина о том, что договор заключен с Росжелдором, суд указал на сложившуюся судебную практику, одобренную ВС РФ, которая возлагает окончательную финансовую ответственность именно на министерство. Решение уже вступило в силу, но подлежит обжалованию в кассационном суде.

Конфликт происходит на фоне аналогичных претензий РЖД к государству: весной 2025 года Минфин отказался компенсировать РЖД убытки от скидок для угольной отрасли, сообщает Forbes.