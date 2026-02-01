Платную трассу М-12 парализовало снегопадом

Снегопад парализовал движение по трассе М-12 "Восток" в Нижегородской области и в Башкирии.

По сообщению Mash, образовались многокилометровые заторы, достигающие 12-ти километров, в которых блокированы сотни машин.

На трассе большое количество аварий и несколько перевернутых большегрузов. Пробка не рассасывается — водители часами стоят на одном месте.

М-12 "Восток" — скоростная платная автомобильная трасса федерального значения, соединяющая Москву с Казанью, Екатеринбургом и, в перспективе, Тюменью.