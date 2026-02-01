01 Февраля 2026
Фото: лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, спутник SOHO

Вспышка высшего класса Х произошла на Солнце

На Солнце произошла вспышка высшего класса, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, вспышка классифицирована как X1.04, пик ее пришелся на 15.33 по московскому времени. Есть большая вероятность новых крупных событий в самое ближайшее время, отметили в солнечной астрономической лаборатории.

Есть признаки выброса массы после вспышки, но возможность влияния на Землю в данный момент считается минимальной — активная область удалена на угол около 50° от линии Солнце - Земля. Попадания по планете с такого ракурса возможны только для очень крупных выбросов. В зоне прямого воздействия на Землю взрывной центр будет со вторника, 3 февраля, по субботу, 7 февраля.

Напомним, утром из той же области произошло несколько мощных вспышек, которые не были спрогнозированы. Неожиданно начала расти активность в области 4366. Центр исключительно быстро растёт и накачивает корону в этой области Солнца энергией, от которой, в свою очередь, корона пытается всеми силами избавиться в виде вспышек, объяснили в ЛСА ИКИ РАН. Со второй половины завтрашнего дня происходящие здесь вспышки будут оказывать влияние на Землю.

Солнечная активность может повлиять на запуск лунной миссии НАСА.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.02.2026 10:30 Мск Мощные непрогнозируемые вспышки произошли на Солнце

