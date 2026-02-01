Роспотребнадзор начал эпидемическое расследование случаев возможной обезьяньей оспы в Подмосковье

Роспотребнадзор расследует случаи заболевания, похожего на оспу обезьян.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области, начато незамедлительное санитарно‑эпидемиологическое расследование.

"В ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц, обследованию. Произведён забор биоматериала для исследования. Выдано предписание на проведение дезинфекции", - говорится в сообщении ведомства.

Заражение оспой обезьян возможно при контакте с: повреждёнными участками кожи инфицированного человека; предметами, контаминированными биологическими жидкостями; материалами из очагов поражения больного человека.

Роспотребнадзор напоминает, что во время заграничных поездок гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами, а также тщательно соблюдать правила личной гигиены.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Напомним, о госпитализации в Домодедовскую больницу пациента с предварительным диагнозом "оспа обезьян" стало известно сегодня. Накануне Telegram-каналы сообщили, что в Одинцовском районе выявлены случаи с подозрением на заболевание оспой обезьян. За медицинской помощью обратился мужчина с высыпаниями на коже лица и высокой температурой. Врачи заподозрили опасную инфекцию и приняли меры изоляции. Пациент и его сопровождающий были госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести. Проводится тщательная диагностика для уточнения диагноза, также опрошены контактные с больными лица. В здании медучреждения запланирована дезинфекция.

Обезьянья оспа - инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением сыпи. Возбудитель - вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам сходен с вирусом оспы человека. Передача инфекции происходит преимущественно воздушно-капельным путём при длительном личном контакте, что подвергает наибольшему риску инфицирования членов семьи человека с острым случаем заболевания.