Задержана администратор сауны, в которой погибли пятеро подростков. Владельцы заведения разыскиваются

Администратор сгоревшей сауны задержана в Кемеровской области по делу о смерти пятерых подростков в пожаре. Владельцы заведения разыскиваются.

С участием задержанной 36-летней женщины проводятся следственные действия. Проведен осмотр здания сауны, изъяты носители записей с камер видеонаблюдения, интересующая следствие документация. Допрашиваются свидетели, сообщили в пресс-службе СК России.

В управлении СК по Кемеровской области добавили, что администратору предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель и его брат оборудовали сауну в арендованном ими помещении. При этом они грубо нарушили требования пожарной безопасности: объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, персонал, включая обвиняемую, привлекался к работе без надлежащего официального оформления.

31 января 2026 года около 18.00 администратор, зная обо всех этих нарушениях, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. Спустя некоторое время, около 20.30, в здании произошло возгорание, перешедшее в пожар. Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишённые возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом.

Напомним, накануне после тушения пожара в частной сауне по улице Кубанской в Прокопьевске были обнаружены тела 5 несовершеннолетних посетителей в возрасте от 15 до 17 лет. Одной девушке удалось спастись. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что деятельность организации осуществлялась с нарушением требований противопожарной безопасности, что повлекло смерть нескольких человек. Назначенные по уголовному делу судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы установят причины смерти пострадавших, очаг и причину возгорания.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.