Мощные непрогнозируемые вспышки произошли на Солнце

Три мощные вспышки произошли на Солнце сегодня утром, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Ученые классифицировали события как вспышки уровня М. Активность не прогнозировалась, ученые полагали, что светило погружается в глубокую депрессию примерно на месяц.

"На нашем светиле в последнюю неделю января почти полностью исчезли пятна и корональные дыры, потоки рентгеновского излучения снизились в 5-6 раз по сравнению с серединой месяца, а общий индекс активности снизился до уровня около 1 из 10, и заключались пари, когда он пробил бы ноль. Всё это, в целом, укладывалось в картину полного отсутствия на Солнце энергии после очень сильного всплеска в середине января и связанного с этим длительного периода восстановления", - говорится в сообщении лаборатории.

Однако внезапно и непрогнозируемо, без каких-либо предшествующих сигналов накануне на Солнце произошел рост активности. Вчера на поверхности произошла 21 вспышка (за день до этого вспышек было только 7, а еще днем ранее - 2). Ученые полагают, что сегодня или завтра может произойти одна или несколько вспышек максимального класса Х.

Добавим, что активная область через двое суток выйдет в зону влияния на Землю.

Уровень солнечной активности может сорвать запуск лунного корабля SLS по программе Artemis.