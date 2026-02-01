Возбуждено дело о гибели 5 подростков в сауне в Кузбассе

Возбуждено уголовное дело по факту гибели пятерых несовершеннолетних на пожаре в сауне в Кемеровской области.

По сообщению пресс-службы СК России, установлено, что при тушении пожара в сауне в Прокопьевске обнаружены тела пяти несовершеннолетних. По предварительным данным, одной девушке удалось спастись.

Дело квалифицировали по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).



Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и пожарно-техническая для определения причин смерти пострадавших, а также причин возгорания.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу Павлу Курочкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в сауне на улице Кубанской во время отдыха большой компании — около 15 человек. Предварительно установлено, что загорелась одна из парильных зон. Сотрудники администрации сообщили о возгорании и эвакуировали людей. Внутри сауны в Прокопьевске находились подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет — ребята приехали отметить дни рождения сразу трех человек — 16-летней студентки первого курса местного техникума физкультуры, ее 17-летнего однокурсника и еще одной 17-летней девушки. Возгорание предварительно началось из-за короткого замыкания в одной из парилок. Во время пожара пятеро человек побежали в неправильном направлении, надышались угарным газом и погибли.