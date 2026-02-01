"Оранжевый" код авиационной опасности введен в окрестностях вулкана Шивелуч

Камчатский вулкан Шивелуч сегодня днем выбросил столб пепла высотой в 6 километров. Шивелучу присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Об этом сообщает ФГБУН "Институт вулканологии и сейсмологии" (ИВиС) ДВО РАН.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), продолжается извержение вулкана. В результате взрыва высота выброса пепла достигла 6 км над уровнем моря, а пепловый шлейф распространился на 70 км к западу-северо-западу от вулкана.

Ранее на этой неделе Шивелуч уже выпускал столб пепла. Спутниковые данные KVERT показали, что в результате взрыва высота выброса пепла достигла 7 км над уровнем моря, а пепловый шлейф распространился на 110 км к западу от вулкана. Также был выброс на 8 километров.

Добавим, что сегодня возле Курильских островов произошли два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,7. Толчок магнитудой 4,8 зафиксирован в воскресенье в 07.54 по сахалинскому времени с эпицентром в 94 км юго-восточнее о. Итуруп (Южные Курилы), очаг залегал на глубине 68 км под морским дном. В 09.03 по сахалинскому времени произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,7 с эпицентром в 95 км юго-восточнее города Северо-Курильска на о. Парамушир (Северные Курилы), очаг залегал на глубине 40 км. Об этом сообщает Интерфакс.