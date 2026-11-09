Лавров: Главной темой переговоров в Абу-Даби станут вопросы безопасности РФ и Украины

РФ приветствует подход США в том, что вопросы коллективной безопасности будут ключевыми на переговорах в Абу-Даби, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я слышал заявление Марко Рубио, что на переговорах в Абу-Даби и в целом в ситуации вокруг украинского конфликта ключевое значение обретают вопросы безопасности", - сказал Лавров журналистам.

Глава МИД РФ отметил, что сама повестка дня переговоров в ОАЭ предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе. "Мы такой подход только приветствуем", - подчеркнул Лавров.