09 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

160 миллионов рублей инвестор вложит в создание нового предприятия в Тюменской области

160 млн рублей инвестор вложит в создание нового предприятия в Нижнетавдинском округе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Запуск первого цеха планируется весной 2027 года. Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области.

В селе Велижаны Нижнетавдинского округа началась реализация проекта по расширению производства пластиковых изделий. Инвестор - компания "ВЗПИ" - построит три цеха, оснастит их оборудованием. Первый этап будет реализован весной 2027 года, на одной площадке установят 13 пластавтоматов. В дальнейшем будет приобретено еще 18 станков.

"Тюменская область для реализации проекта выбрана не случайно. Регион стабильный, находится в центре России — логистика будет обеспечиваться более короткими путями во все края нашей необъятной страны", - рассказал директор компании Сергей Ткаченко.

Продукция поставляется по всей России — от Калининграда до Сахалина. Среди реализованных проектов — Парк Горького, Джамгаровские и Долгие пруды в Москве. Этот инвестпроект будет реализован в партнерстве с московской компанией "Гардек".

Как подчеркнули в Инвестиционном агентстве Тюменской области, проект станет важным шагом в развитии импортозамещающего производства пластиковых изделий для строительной отрасли региона.

Теги: предприятие, инвестор, Нижнетавдинский округ


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