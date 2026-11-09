В России начали применять вакцину от аллергии на пыльцу березы

В России с 2026 года врачи используют вакцину от аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ "Курчатовский институт", пишет "РИА Новости".

По словам Голиковой, вакцина уже работает, а в 2027 году система обязательного медицинского страхования пополнится еще двумя персонализированными препаратами - их смогут получить граждане с учетом индивидуальных особенностей организма. Так в стране продолжают развивать персонализированную терапию для помощи людям с аллергией.