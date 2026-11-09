Восемь регионов ограничат работу мигрантов в такси с 2027 года

В 2027 году восемь регионов - Мордовия, Чувашия, Татарстан, Удмуртия, Свердловская, Оренбургская, Ульяновская и Еврейская автономная области - ограничат долю мигрантов в такси. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на проект правительственного постановления.

Калужская область дополнительно введет запрет на работу мигрантов курьерами.

В Мордовии ограничения объясняют аварийностью: по данным МВД республики, в 2024-2025 годах иностранцы участвовали в 24 ДТП, шесть из них - с гибелью людей. Также в регионе фиксируют нелегальный таксобизнес и уклонение нарушителей от наказаний.

Проект Минтруда в октябре одобрила Российская трехсторонняя комиссия. Теперь документ должен подписать премьер‑министр Михаил Мишустин.

С 2027 года в Ханты‑Мансийском автономном округе - Югре мигранты, работающие по патентам, будут платить почти на 27% больше: региональный коэффициент вырастет с 4,284 до 5,445 - это нужно, чтобы выровнять их налоговую нагрузку с НДФЛ россиян по ставке 13%, а расчет сделали на основе средних зарплат в отраслях, где чаще трудятся иностранцы.