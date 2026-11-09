Социалисты захватывают мегаполисы США

Социалисты продолжают подминать под себя американские мегаполисы. На эту тенденцию обращает внимание американист Малек Дудаков.

Мэром столицы США Вашингтона избрана Джанис Льюис Джордж, активистка BLM и представительница "Демократических социалистов Америки". Ее приход может резко обострить противостояние с администрацией президента Дональда Трампа.

Уже четыре важных американских города: Нью-Йорк, Сиэтл, Лос-Анджелес и Вашингтон – находятся под управлением ультралевых, что еще недавно в США казалось немыслимым. Социалисты активно используют свои полномочия для расширения своего влияния и политического сдвига влево. Так, новый мэр Вашингтона намерена противостоять депортационным рейдам Трампа, что вызовет противостояние с Белым домом по обеспечению безопасности в столице.

Ситуация усугубляется планами демократов в конгрессе предоставить округу Колумбия статус штата. Это даст им существенное преимущество в сенате и палате представителей, ослабляя республиканцев. Трамп резко осуждает эти планы, заявляя об угрозе захвата власти ультралевыми и погружения страны в хаос.

В целом социалисты могут сформировать весьма влиятельную фракцию в 30-40 мест в конгрессе, прогнозирует Дудаков. Они приобретают все большее влияние в стране. Единственная надежда консерваторов-республиканцев – обострение "внутривидовой борьбы" среди демократов.