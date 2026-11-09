Жительница Екатеринбурга погибла из-за вспыхнувшей батареи телефона

Жительница Екатеринбурга погибла из-за самовозгорания аккумуляторной батареи телефона. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Трагедия произошла 8 ноября в 04.59 в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на ул. Сулимова. Огонь разошелся на площади 4 кв.м., повредив домашнее имущество. Когда на место прибыли спасатели, пожар уже сам потух.

На месте была обнаружена 46-летняя хозяйка квартиры без признаков жизни - она отравилась продуктами горения. Выяснилось, что у ее смартфона загорелся аккумулятор, что и привело к пожару.

Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Для своевременного обнаружения возгорания рекомендуется оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями.