Опрос: почти половина жителей Екатеринбурга в 2027 году хочет взять отпуск летом

Жители Екатеринбурга уже определились с графиком отпусков на 2027 год, почти половина из них хочет отдыхать летом. Опрос на эту тему в уральской столице осенью нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно его результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, на следующее лето весь отпуск или бо́льшую его часть запланировали 45% опрошенных уральцев. Весной отдыхать собираются 8%, осенью – 7%, а зимой – 3%. Еще 10% екатеринбуржцев возьмут отпуск по графику, составленному отделом кадров.

Примечательно, что среди будущих отпускников женщины чаще выбирают лето, а мужчины собираются на отдых зимой.

Ранее жители Екатеринбурга назвали самые идеальные месяцы для отдыха.