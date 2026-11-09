Губернатор Югры проведет прямую линию 30 ноября

30 ноября в 15.00 состоится ежегодная прямая линия губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Об этом глава региона Руслан Кухарук сообщил в своих социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Считаю, что такой формат в первую очередь позволяет оперативно реагировать на запросы земляков и грамотно выстраивать приоритеты развития региона", — отметил губернатор.

Задать вопрос можно несколькими способами. Во-первых, оставить его под постом о прямой линии в социальных сетях "ВКонтакте" и "Телеграм". Во-вторых, воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX.

Трансляция будет доступна в социальных сетях губернатора, в эфире телеканалов "Югра", "С1", "Сургут 24", "Самотлор", "Мегаполис" и "N1", а также на радио "Югра".