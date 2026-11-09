09 Ноября 2026
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Число пострадавших в ЧС за девять месяцев выросло в шесть раз

За январь-сентябрь 2026 года в чрезвычайных ситуациях в России пострадали 1,14 млн человек - это более чем в шесть раз выше показателя за тот же период 2025 года (тогда пострадавших было около 190 тыс.). Данные размещены на платформе ЕМИСС (emiss.ru).

По данным МЧС, за девять месяцев в стране зафиксировали 247 чрезвычайных ситуаций. Главный вклад в рост статистики внесли две крупные аварии. В мае 2026 года в Энгельсе (Саратовская область) авария на канализационном коллекторе вынудила ввести режим ЧС. В июне проблемы возникли в Севастополе: повреждения в электроэнергетике привели к чрезвычайной ситуации. Эти инциденты затронули 822 тыс. человек.

Еще один значимый фактор - ЧС федерального уровня в Чечне и Дагестане (март-апрель 2026). Сильные ливни вызвали паводки и подтопления, повредившие жилье и соцобъекты. В Дагестане пострадали около 10 тыс. домов, в Чечне - примерно 3 тыс. Из-за стихии более 158,5 тыс. жителей двух регионов столкнулись с нарушением нормальных условий жизни.

Ранее спасатели завершили поиски в Новочебоксарске: со дна реки Цивиль подняли автомобиль с телами еще двоих погибших - теперь известно, что в трагедии 6 ноября 2026 года погибли пятеро молодых людей (трое парней и две девушки).

Теги: ЧС, МЧС, стастистика


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