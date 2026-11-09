Атака БПЛА на Ленобласть: зафиксировано попадание дрона в промзоне города Кириши

Атака БПЛА идет на Ленинградскую область. "Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши", - написал глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Также осколки попали в одну из квартир в городе Кириши, оттуда эвакуирована семья, сообщил губернатор. По его словам, пострадавших нет, эвакуация подъезда не потребовалась.

Зафиксировано попадание осколков на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске.

Всего за ночь над Ленинградской областью сбили 113 беспилотников, уточнил Дрозденко.