В Чувашии подняли автомобиль с телами еще двух погибших

Спасатели подняли со дна реки Цивиль автомобиль, в котором находились тела ещё двоих погибших. Таким образом, поисковые работы завершены. Об этом сообщил глава Новочебоксарска Александр Алексеев в своих соцсетях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным следствия, всего в этой трагедии погибли пятеро молодых людей — трое парней и две девушки. Сейчас на месте происшествия работают следователи, пытаясь установить все детали произошедшего.

Психологи МЧС оказывают необходимую помощь и поддержку родным и близким погибших.

"Мы глубоко соболезнуем семьям и разделяем их скорбь. Это невосполнимая потеря, которая потрясла весь наш город", — написал Алексеев.

Напомним, вечером 6 ноября 2026 года в Новочебоксарске автомобиль съехал в реку Цивиль. В машине находились трое мужчин и две девушки. Тогда спасатели МЧС извлекли тела троих погибших, а местонахождение ещё двоих устанавливалось. По данному факту следственные органы СК России по Чувашской Республике возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).