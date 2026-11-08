В Чувашии автомобиль с людьми скатился в реку: тела трех извлекли

Вечером 6 ноября 2026 года в Новочебоксарске автомобиль съехал в реку Цивиль. В машине находились трое мужчин и две девушки. Об этом сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Чувашской Республике.

На данный момент спасатели МЧС извлекли тела троих погибших. Местонахождение тел ещё двоих погибших устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа следственного управления СК России по Чувашской Республике, проводится тщательный осмотр. Продолжаются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.