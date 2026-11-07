Минобороны запустило космический аппарат с Плесецка

Минобороны России сообщило об успешном запуске ракеты с космодром Плесецк в Архангельской области.

По данным ведомства, космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз – 2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск. Бортовые системы работают в штатном режиме.

Аналогичный запуск был произведен 18 сентября. Такая же ракета вывела на орбиту Земли космический аппарат, который был принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Космические войска входят в состав Воздушно-космических сил России и выполняют задачи в составе 15-й армии ВКС особого назначения. В неё входят главный испытательный космический центр имени Германа Титова, главный центр предупреждения о ракетном нападении и главный центр разведки космической обстановки, а также воинские части космодрома Плесецк. Военнослужащие обеспечивают глобальный мониторинг космической обстановки, ведут непрерывный орбитальный и радиолокационный контроль ракетоопасных направлений, а также осваивают новые образцы вооружения и военной техники.

Добавим, что тюменские власти на текущей неделе предупреждали жителей области о возможном падении отделяемых частей ракеты-носителя в безлюдных районах региона. Речь шла о пуске, планируемом до 8 ноября. Жителей в целях безопасности попросили воздержаться от посещения восточной части Уватского округа.