07 Ноября 2026
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Происшествия Свердловская область Челябинская область Пермский край
Фото: Россети Урал

Энергетики вернули электричество в дома жителей Свердловской, Челябинской областей и Прикамья после шторма

"Россети Урал" восстановили электроснабжение, нарушенное штормом, который накануне обрушился на регионы Урала и Поволжья.

Специалисты свердловского филиала компании завершили работы на энергообъектах, которые были повреждены сильным ветром. Продолжаются работы в труднодоступных частях пригорода Нижнего Тагила, а также энергетики выезжают на одиночные заявки в отдельные дома. Работают 26 бригад: 68 специалистов и 31 единица спецтехники.

Нарушения вызвал сильный ветер, налипание снега на проводах, обрывы линий электропередачи (ЛЭП), падение деревьев, крупных веток, конструкций зданий на ЛЭП из-за пределов охранных зон.

(2026)|Фото: Россети Урал

В Челябинской области основные повреждения устранены, специалисты компании отрабатывают индивидуальные заявки, обеспечивает электроэнергией отдельные жилые дома. Также энергетики ведут дополнительные осмотры оборудования, убирают угрожающие сетям деревья и ветки. Задействованы более 60 бригад: 178 специалистов и свыше 80 единиц спецтехники.

На Южном Урале накануне днем из-за снега и дождя со шквалистым ветром до 25 м/с в западной и центральной частях области произошли локальные технологические нарушения. Их основными причинами стали падение деревьев и веток на провода линий электропередачи (ЛЭП) из-за пределов охранных зон, повреждение участков ЛЭП, обрывы проводов.

В Пермском крае 80 бригад из 250 сотрудников и 80 машин, в круглосуточном режиме сменяя друг друга, также смогли оперативно устранить повреждения. С линий электропередачи (ЛЭП) убраны порядка 700 деревьев, устранены более 170 обрывов ЛЭП. Сейчас энергетики также работают с индивидуальными заявками.

Энергетики продолжают вести усиленный мониторинг работы оборудования и метеорологической обстановки, находятся в постоянном взаимодействии с администрациями муниципальных образований, ЕДДС, подразделениями ГО и ЧС, со смежными территориальными организациями. В свердловском филиале "Россети Урал" продолжает действовать особый режим работы.

Теги: Россети Урал, снежный шторм, отключение


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