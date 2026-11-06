В октябре бюджет получил рекордные нефтегазовые доходы - почти 972 млрд рублей

В октябре 2026 года федеральный бюджет собрал 971,2 млрд рублей нефтегазовых доходов — это максимум за последние полтора года. Годом ранее в октябре доходы были на 8,5 % ниже (888,6 млрд рублей), а из месяцев 2026‑го ближе всего к этому уровню оказался июль (934 млрд рублей), сообщают "Ведомости".

Только налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) принес 1,12 трлн рублей - такого не было с ноября 2023 года. Налог на дополнительный доход (НДД) добавил 358,6 млрд рублей (на 9 % больше, чем в октябре 2025‑го). При этом 415 млрд рублей Минфин сразу направил нефтяникам по топливному демпферу — столь крупные выплаты не делали с апреля 2022 года.

Цены на бензин после роста весной и летом в октябре начали снижаться: к 26 октября литр стоил в среднем 76,64 рубля (на 1,63 % меньше, чем неделей раньше). С начала года топливо подорожало более чем на 20 % при инфляции чуть выше 6 %. Фактические доходы оказались ниже плана на 78,53 млрд рублей - в Минфине связывают это с более низкими поступлениями по НДД.

Рост доходов эксперты объясняют высокими ценами на нефть в сентябре (налоги поступают с задержкой в 1,5-2 месяца), обострением ситуации на Ближнем Востоке и квартальными начислениями по НДД. При этом рост внешних цен увеличил и объем выплат по демпферу, что сдерживает прирост доходов.

Прогнозы на конец года расходятся: Касаткин ждет итог в 7,8-8 трлн рублей, Терешкин - около 7,7 трлн, Суверов сомневается в выполнении плана при снижении цен на нефть, а Табах рассчитывает на поступления свыше 1 трлн рублей за ноябрь и декабрь.

С учетом октябрьских данных Минфин купит валюту и золото на 312,63 млрд рублей: операции пройдут с 9 ноября по 4 декабря 2026 года по 15,6 млрд рублей в день.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов в Госдуме заявил, что не стоит повышать налоги для нефтегазовой отрасли: нагрузка на нее уже больше 60 % - это намного выше, чем в других отраслях.