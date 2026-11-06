В Кузбассе вынесли приговор по делу о пожаре в сауне, где погибли пять подростков

Трое обвиняемых по делу о пожаре в сауне в Прокопьевске Кемеровской области, где погибли пять подростков, получили от 9 до 9,5 лет лишения свободы. Приговор вынесен в отношении индивидуального предпринимателя, его брата и администратора учреждения, сообщили в СК РФ. Они признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ).

Пятеро подростков погибли в январе во время пожара в сауне на улице Кубанской в Прокопьевске. Шесть человек арендовали сауну, чтобы отметить день рождения. Одна девушка смогла спастись. Погибшим ребятам было от 15 до 17 лет.

Ранее по уголовному делу был арестован владелец сауны и его брат, который, по версии следствия, являлся фактическим руководителем заведения. Кроме того, была помещена под домашний арест администратор сауны.

Как установило следствие, предприниматель со своим братом незаконно организовал в помещении парные, при этом грубо нарушив требования пожарной безопасности. Сауна не был оборудована необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами.

Администратор пустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения, сообщили в СК. В результате в здании произошел пожар. Подростки, лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом.

В мае сообщалось, что бывшему пожарному инспектору предъявлено обвинение в злоупотребление должностными полномочиями по делу о гибели подростков. По версии следствия, обвиняемый в 2022-2023 годах удалил из базы данных сведения о сауне на улице Кубанской. Из-за отсутствия актуальной информации нарушения пожарной безопасности не были устранены.