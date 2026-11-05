Новый российский космический корабль готовят к летным испытаниям после комплексных проверок

Российский экспедиционный корабль нового поколения готовят к летным испытаниям - об этом сообщил космонавт‑испытатель Марк Серов ТАСС. Сейчас идут автономные комплексные испытания, собирают макеты и установки; команда уже завершила проработку эргономики и алгоритмов работы экипажа. Промежуточные результаты не раскрывают - ждут ключевых показателей.

Корабль рассчитан на полеты со второй космической скоростью - в том числе для облета Луны и экспедиций к астероидам. Первые испытания проведут на орбите, чтобы проверить работу систем.

Серов участвовал в разработке корабля "Федерация" ("Орел") в РКК "Энергия", в 2019 году перешел в S7 Space, позже вернулся в РКК "Энергия".

Ранее Китай планирует высадить своих первых космонавтов на Луне к 2030 году по схеме "два пуска - одно приземление": сначала ракетами "Чанчжэн‑10" на орбиту выведут лунный модуль "Ланьюэ" и корабль "Мэнчжоу", затем аппараты состыкуются, экипаж перейдет в модуль и спустится на поверхность - на Луну ступят двое из трех космонавтов, а после исследований они вернутся на Землю.