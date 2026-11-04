Путин: Русский язык и русский народ были и остаются основой, образующей российскую государственность

В День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

В церемонии поучаствовали представители конфессий, общественных и молодёжных организаций, в том числе «Движения первых», «Юнармии», Всероссийского студенческого корпуса спасателей и других организаций. Также глава государства выступил на пленарном заседании Международной недели «Народы России». По его словам, отмечаемый сегодня в России День народного единства знаменует искреннюю, глубокую любовь россиян к Родине, долг перед Отечеством за судьбу нашего народа, за судьбу Родины.

"Мы с гордостью обращаемся к истокам этого праздника, когда люди разных национальностей и вероисповеданий положили конец междоусобицам и внутренней смуте, восстановили государственность и законную власть", - сказал президент.

Он напомнил, что в ополчение Минина и Пожарского, собранное на легендарной нижегородской земле, пришли простые люди самых разных национальностей.

"Именно они совершили подвиг спасения Отечества, изгнали интервентов из Кремля", - сказал Путин.

Президент полагает, что Россия исторически развивалась во взаимодействии народов и этносов, языков и обычаев.

"Наши предки, соотечественники, люди самых разных национальностей стали известными всему миру, прежде всего, как великие русские первопроходцы, труженики, воины, артисты, художники, учёные и изобретатели. И самобытное искусство всех народов нашей страны – для всего мира оно тоже русское", - сказал Путин.

При этом русский язык и русский народ был и остаётся основой, образующей российскую государственность.

"Своей объединительной, созидающей миссией он является гарантом сохранения и развития всех других народов Российской Федерации, сбережения их свободы, самобытности в гармонии с единством", - сказал Путин.

Поэтому поддержка русской культуры, русского языка имеет стратегическое значение, сказал глава государства, слова которого приводит пресс-служба Кремля.