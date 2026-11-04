Чиновники объяснили россиянам, в чём единство народа России

Чиновники разного уровня поздравили россиян с Днём народного единства и объяснили народу страны, в чём именно это единство заключается.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что понятие "народное единство" – очень глубокое, ёмкое и очень "наше".

"В разные эпохи перед лицом критических, как сейчас говорят, экзистенциальных вызовов, наше народное единство неизменно проявлялось, вырастало и крепло из осознания, органического ощущения всем народом необходимости отстаивания самых важных, самых корневых ценностей", - написала Матвиенко в своём telegram-канале.

Сегодня народное единство формируется вокруг чёткого понимания обществом необходимости сохранения нашего суверенитета, вокруг целей специальной военной операции и вокруг наших новых героев – ветеранов СВО, считает спикер Совфеда.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, сплочённость россиян, их любовь к Родине, бережное отношение к общей истории и культуре на протяжении веков объединяют население России.

"Сегодня это помогает нам противостоять вызовам и угрозам. Преодолевая трудности, мы становимся сильнее. Консолидация общества – основа наших побед и успеха России", - написал политик в своём telegram-канале.

По мнению руководителя Россотрудничества Игоря Чайки, праздник не просто дата в календаре, а важное напоминание: сила России в единстве нашего народа, готовности вместе преодолевать трудности и отстаивать наши ценности.

"Для тех, кто живёт за пределами России, связь с Родиной сохраняется в русском языке, семейных историях, книгах и традициях, которые вы передаёте детям. Она крепнет, когда вы собираетесь вместе, поддерживаете друг друга и знакомите друзей и соседей с русской культурой и русскими традициями", - написал политик в telegram-канале Россотрудничества.

Сегодня, 4 ноября, в России отмечается введенный в 2005 г. День народного единства, который памятует о событиях 1612 г. В тот день II ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выбило из Кремля польских интервентов.

Однако не секрет, что праздник был введён главным образом для того, чтобы вытеснить в общественном сознании 7 ноября – день Великой Октябрьской социалистической революции, который до сих пор горит в сердцах многих людей.